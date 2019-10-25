Кремль ответил на вопрос о возможности встречи Путина с Бутиной

Президент Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин встретиться с Бутиной после ее возвращения в Россию из США, заявил, что «нет, не планирует», передает ТАСС.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

В пятницу, 25 октября, российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Россию утром 26 октября.