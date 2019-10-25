Экономист оценил заявление Киева об обязанности Газпрома использовать украинскую ГТС

Россия действительно в 2020 году будет прокачивать газ через Украину с учетом своих обязательств, однако украинской стороне нужно менять риторику, чтобы прийти к «конструктивному решению проблемы и завершению споров», заявил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Так он ответил на заявление зампреда Нацбанка Украины Дмитрия Сологуба о том, что России «придется» прокачивать голубое топливо через украинскую газотранспортную систему.

«Никто и не говорит о том, что Россия не будет или не собирается прокачивать газ. Это как раз Украина не имеет право прекращать транзит через свою территорию. Для нее остановка транзита будет мощным ударом по всей экономике», – цитирует RT Дудчака.

По его словам, заявление о том, что России «придется» прокачивать газ – это неправильная постановка вопроса. Украинской стороне необходимо менять риторику, поскольку такие заявления «не способствуют конструктивному решению проблемы и завершению споров».

«На таких заявлениях зарабатывают вполне конкретные люди. Те, кто сейчас сидит в Киеве, пытаются перенаправить денежные потоки в нужное им русло и пока не понимают, как это сделать», – добавил он.

Политолог отметил, что у Газпрома есть определенные обязательства, которые необходимо выполнять, и «Украина не сможет этому помешать».

«Если говорить об отсутствии нового контракта, скорее всего, по умолчанию еще на протяжении года будет продолжаться прокачка», – считает эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена

подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.

Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября.

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