В ЕС не смогли согласовать отсрочку Brexit

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из ЕС, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы ЕС сегодня на заседании вновь не смогли принять решение о переносе даты Brexit», – сказал он, передает ТАСС.

23 октября послы стран Европейского союза, согласились с необходимостью отложить Brexit. Сообщалось, что ЕС планирует дать Великобритании отсрочку Brexit на три месяца.

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