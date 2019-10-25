Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье

Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.

Тела мужчин обнаружили в четверг, 24 октября. По предварительным данным, к тому времени они были мертвы уже более суток, передает РЕН ТВ.

Известно, что они являлись гражданами Украины – в Россию мужчины приехали из Донецкой области.

Telegram-канал Mash сообщает, что братья работали на складах в Подмосковье. При этом у них якобы были большие проблемы с деньгами.

Тела близнецов нашли местные жители. В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.