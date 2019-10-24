Песков рассказал о пользе списания долгов Африке

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия, списав африканским странам долг, открыла путь для работы своих компаний на континенте.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эти долги были «эфемерными» и «невозвратными».

«Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», – отметил представитель Кремля.

Он добавил, что новость активно обсуждали, в том числе «околоэкспертные специалисты».

«Рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней», – указал пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ начали программу по облегчению долгового бремени африканских стран, Россия присоединилась к этому процессу.

«В 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные», – отметил Песков.

Африканист Альберт Хаматшин, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление Владимира Путина о списании долгов африканским странам на 20 млрд долларов, объяснил в чем польза от этого действия.