Эксперт объяснил выгоду России от списания Африке долгов на 20 млрд долларов

«В списании долгов странам Африки есть два момента – экономический и репутационный. Мы можем не увидеть прямой эффект, но польза, несомненно, существует», – заявил газете ВЗГЛЯД африканист Альберт Хаматшин комментируя заявление Владимира Путина о списании долгов африканским странам на 20 млрд долларов.

«Есть разные модели того, как можно списать долги, – сказал научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин. – Зачастую списание происходит в обмен на содействие развитию. Например, оговаривается, что страна-должник может совершить покупки на определенную сумму у российских предприятий. Это указывается в качестве условия списания долга. Таким образом, происходит дополнительная загрузка российских предприятий. При этом речь может идти о различном оборудовании, транспортных единицах, современных вооружениях и так далее».

Второй момент чисто репутационный, продолжил собеседник. Списанием долгов Россия показывает, что она делает шаги навстречу международному развитию. Это добавляет значимости присутствию России на международной арене.

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на 20 млрд долларов, отметил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Россия – Африка» в Сочи. Россия «участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки», отметил Путин. Как сообщает «Интерфакс», названная российским лидером сумма вызвала аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители африканских стран.

«В конечном итоге, такие шаги располагают к России, ее компаниям и предприятиям, которые смогут легче расширять бизнес-контакты в африканских странах, что в итоге приведет к усилению влияния России в регионе», – резюмировал Альберт Хаматшин.

Добавим, что Путин напомнил: Москва на системной основе оказывает содействие развитию африканского континента. «Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения, – цитирует Путина РИА «Новости». – Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», – сказал Путин.

«Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня», – сказал Путин,

В преддверии саммита газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с какими странами придется побороться в рамках «цивилизованной конкуренции».