В мэрии Тюмени объяснили антитеррористический конкурс для второклассников

В тюменской школе организовали конкурс антиэкстремистских детских рисунков, участие в нем добровольное, раньше на его счет не поступало претензий, заявили в департаменте образования города.

Родители одной из школ Тюмени удивились конкурсу, в котором предложили принять участие их детям, пишет издание 72.ru. Ученикам второго класса дали задание нарисовать листовки на тему антиэкстремизма и антитерроризма, а их родители не знают, как объяснить восьмилетним детям про эти явления.

«Уже пятый год этот конкурс проходит. В прошлом году, например, был конкурс видеороликов, в этом году – конкурс рисунков. В этом конкурсе закладывается тема мира, добра, толерантности. Конкурс – это дело добровольное. Инициатором его был департамент безопасности жизнедеятельности города Тюмени», – пояснила представитель департамента образования, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные конкурсы были и в советское время.

«Писали, что в советское время таких конкурсов не было. Ничего подобного! Я училась тогда, и каждый год в советское время были такие конкурсы – о пропаганде мира. Просто была другая терминология, не было терминологии экстремизма и терроризма, но суть осталась та же. Школа, прежде всего, направлена на то, чтобы дети понимали, какое общество они должны строить для себя в будущем», – добавила представитель департамента.

Она отметила, что жалоб на конкурс раньше не было, родители учеников до 14 лет должны дать согласие об участии детей в этом мероприятии.

«Если родитель не считает нужным, чтобы его ребенок участвовал, – пожалуйста, никто никого не заставляет. Никаких раньше ни жалоб, ни нареканий со стороны родителей не было», – пояснила она.