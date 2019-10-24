В Литве раскрыли цель учебного бомбометания самолетов ВВС США в 60 км от России

Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 провели учебное бомбометание в рамках военных маневров на полигоне литовской армии под городом Казлу Руда в примерно 60 км от границы с Калининградской областью, сообщили в командовании армии Литвы.

В заявлении литовской стороны говорится, что в учениях были задействованы два бомбардировщика ВВС США В-52, поднятые в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде, передает ТАСС.

В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 километров инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в эфире радиостанции Ziniu radijas объяснил цель американо-литовских учений. «Целью учений, еще раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха», – заявил он.

Ранее в четверг мониторинговые ресурсы сообщали, что B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ России в Калининградской области.

Накануне сообщалось, что американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя действия самолета ВВС США, заявил, что «в последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло». «Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях», – выразил уверенность парламентарий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД