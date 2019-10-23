В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США

«В последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло. Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя имитацию атаки Крыма, которую провел американский бомбардировщик B-52H Stratofortress.

«Безусловно, это провокация со стороны американцев и их союзников. Ничего более умного они произвести не могут», – подчеркнул замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем. Об этом сообщило командование вооруженными силами США в Европе. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, это было частью совместной тренировки американских ВВС с военными страны – партнера по НАТО, Румынии, а также двух стран, не входящих в альянс – Украины и Грузии. Полет B-52H продолжался около 12 часов.

США грубо и неприкрыто демонстрируют намерение ударить по суверенной территории России, отметил депутат Чепа. Собеседник напомнил, с каким возмущением в США утверждали, что в анимационном ролике, который продемонстрировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году, якобы была сымитирована атака на штат Флорида. «Это просто фантазия, она даже по карте было не похожа, – отметил депутат Чепа. – Мы понимаем, что это был мультфильм, и ничего похожего на «отработку удара по США» там и близко не было. С больной головы на здоровую не надо перекладывать». Ведь командование США в Европе не скрывает – отрабатывалась атака на Крым, добавил он.

«Причина такого рода маневров понятна – в военной доктрине США и НАТО нас рассматривают как вероятного противника, так же как и в военной доктрине России основной внешней опасностью назван блок НАТО. Они по своей программе тренируются, мы по своей. Главное – нам безопасность своих границ обеспечивать, что и делается: Крым защищен достаточно надежно, американцам там нечего ловить», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член комитета по обороне Павел Дорохин.

«Хочу отметить, что в Крыму создана самодостаточная группировка сил и средств, которая включает и военно-морские силы, и сухопутные, и авиацию, и средства ПВО, всегда готовые отразить любую агрессию противника», – заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Напомним, что группировка российских войск в Крыму включает в себя: базу ВМФ, армейский корпус Черноморского флота, дивизия ВКС и дивизия сил ПВО.

Нынешние тренировки B-52H в Черном море – не первый случай появления данных бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, пара других бомбардировщиков облетела Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какой целью американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.

Бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress – модификация самолета B-52 образца 1960-х годов. Это единственный из подтипов B-52, остающийся на вооружении ВВС США и одновременно основной самолет американской дальней бомбардировочной авиации. B-52H может нести бомбовую нагрузку до 31,5 тонн, в частности до 20 крылатых ракет класса «воздух – земля» ALCM с ядерными боеголовками. Напомним, что изначально B-52 создавался в 1950-е годы как самолет, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД