В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США

Взгляд
23 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: House.org/Global Look Press
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...

Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США

                 23 октября 2019, 11:54
              Фото: Reuters
              Текст: Оксана Борисова

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              «В последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло. Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя имитацию атаки Крыма, которую провел американский бомбардировщик B-52H Stratofortress.

              «Безусловно, это провокация со стороны американцев и их союзников. Ничего более умного они произвести не могут», – подчеркнул замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

              Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем. Об этом сообщило командование вооруженными силами США в Европе. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, это было частью совместной тренировки американских ВВС с военными страны – партнера по НАТО, Румынии, а также двух стран, не входящих в альянс – Украины и Грузии. Полет B-52H продолжался около 12 часов.

              США грубо и неприкрыто демонстрируют намерение ударить по суверенной территории России, отметил депутат Чепа. Собеседник напомнил, с каким возмущением в США утверждали, что в анимационном ролике, который продемонстрировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году, якобы была сымитирована атака на штат Флорида. «Это просто фантазия, она даже по карте было не похожа, – отметил депутат Чепа. – Мы понимаем, что это был мультфильм, и ничего похожего на «отработку удара по США» там и близко не было. С больной головы на здоровую не надо перекладывать». Ведь командование США в Европе не скрывает – отрабатывалась атака на Крым, добавил он.

              «Причина такого рода маневров понятна – в военной доктрине США и НАТО нас рассматривают как вероятного противника, так же как и в военной доктрине России основной внешней опасностью назван блок НАТО. Они по своей программе  тренируются, мы по своей. Главное – нам безопасность своих границ обеспечивать, что и делается: Крым защищен достаточно надежно, американцам там нечего ловить», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член комитета по обороне Павел Дорохин.

              «Хочу отметить, что в Крыму создана самодостаточная группировка сил и средств, которая включает и военно-морские силы, и сухопутные, и авиацию, и средства ПВО, всегда готовые отразить любую агрессию противника», – заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Напомним, что группировка российских войск в Крыму включает в себя: базу ВМФ, армейский корпус Черноморского флота, дивизия ВКС и дивизия сил ПВО.

              Нынешние тренировки B-52H в Черном море – не первый случай появления данных бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, пара других бомбардировщиков облетела Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какой целью американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.

              Бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress – модификация самолета B-52 образца 1960-х годов. Это единственный из подтипов B-52, остающийся на вооружении ВВС США и одновременно основной самолет американской дальней бомбардировочной авиации. B-52H может нести бомбовую нагрузку до 31,5 тонн, в частности до 20 крылатых ракет класса «воздух – земля» ALCM с ядерными боеголовками. Напомним, что изначально B-52 создавался в 1950-е годы как самолет, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

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