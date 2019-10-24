Президент Египта признал Россию одним из основных глобальных игроков

Президент Египта, сопредседатель саммита Россия – Африка Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Россия относится к числу наиболее влиятельных стран в мире.

«Я рад выступить на этом важном форуме, проходящем в России, которая является одним из основных акторов на международной арене, искренним другом африканских стран», – сказал президент Египта, передает ТАСС.

Он отметил, что сотрудничество России и Африки прошло большой путь с середины прошлого века. Так, Фаттах ас-Сиси напомнил, как СССР проявил солидарность с африканскими странами, боровшимися против колониализма. Президент подчеркнул большой материальный, логистический и духовный вклад в дело поддержки национально-освободительной борьбы народов Африки.

Глава Египта рассказал и о сотрудничестве в условиях сложной региональной и международной ситуации 90-х годов. «Это обстоятельство подтверждает эффективность российско-африканского сотрудничества, отражающего чаяния народов в условиях динамично развивающегося мира», – пояснил он.

Ранее Владимир Путин назвал Африку одной из важных опор многополярной системы мира.

Напомним, в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия – Африка, в котором участвуют представители всех 54 стран континента.