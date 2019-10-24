Путин назвал Африку одной из важных опор многополярной системы мира

Страны Африки принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, заявил президент Владимир Путин.

«Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня», – передает ТАСС слова Путина на саммите «Россия – Африка».

Президент России заверил, что по многим из этих вопросов позиции России и стран Африки близки или совпадают, «что создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах».

«Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой Организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета Безопасности ООН из числа стран Африки. Это позволит приумножить наши усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира», – сказал Путин.

Он также выразил признательность африканским партнерам за поддержку в ООН приоритетных для России резолюций, «а именно (резолюций) о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности».

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности», – отметил Путин.

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