В Совфеде отреагировали на серию имитаций бомбардировок России ВВС США

«В этих учебных бомбо-штурмовых ударах есть один нюанс – демонстративно имитируются атаки по территории России. Это серьезный элемент информационной войны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он оценил устроенную ВВС США серию имитаций бомбардировок – сначала Крыма, а затем базы Балтфлота.

«На военном языке это называется тренировкой работы стратегической авиации по реальным целям, с имитацией ударов по тем или иным объектам. Конечно, ничего нового в этом нет – военные должны тренироваться, – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Но в данном случае, это еще и психологическая атака. Американцы заявляют России и всему миру: «Ребята, вы не шутите с нами. Пока у нас есть такая возможность ведения подобных тренировок, мы будем это делать и будем это делать демонстративно».

В четверг стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ России в Калининградской области.

По данным мониторингового портала PlaneRadar, накануне самолет поднялся в небо с базы Фэрфорд в Великобритании и в 15.40 по московскому времени приблизился к Калининградской области. Самолет находился на высоте свыше 6 км, он летел со скоростью более 660 км/ч. Накануне сообщалось, что аналогичный американский самолет в ходе тренировочного полета сымитировал бомбардировку Крыма.

«Возможно ли, чтобы самолеты нашей стратегической авиации (например, те, которые не так давно совершали визит в Венесуэлу), возле границ с США проводили бы имитацию атаки и тренировки по военным объектам Соединенных Штатов? Конечно, нет. Это был бы вызов, скандал. Были бы подняты войска, неизвестно какие последствия бы наступили», – заметил Клинцевич. Добавим, что сам факт прилета в декабре 2018 года российских бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, находящуюся в нескольких тысячах километров от границ США вызвал бурную реакцию в Вашингтоне.

«Но американцы себе подобные вещи позволяют, и при этом наивно считают, что это может быть безнаказанным. Они уверены в том, что правы, что подобные провокации способствуют какому-то миру и стабилизации», – заметил сенатор Клинцевич.

«Исходя из риторики, которая в последнее время мы слышим от Дональда Трампа и из того, что мы видим в реальности, у меня создается впечатление, что президент США на данном этапе не контролирует работу своих военных и спецслужб», – полагает собеседник. Пентагон ведет опасную и контрпродуктивную игру, которая ничего общего не имеет с риторикой Белого дома, и это может ударить по авторитету Трампа, пояснил Клинцевич. «Я думаю, что нам не надо стеснять с точки зрения оценок. Реакция официальных государственных структур будет соответствующей», – заметил в заключение сенатор.

Добавим, что замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ранее комментируя действия самолета ВВС США, заявил, что «в последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло». «Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях», – подчеркнул депутат.

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