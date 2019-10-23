США решили выдворить бывшего вице-президента ОКР Билалова из страны

Экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова выдворят из США за нарушение миграционного режима, сообщила представитель американской иммиграционой службы Тэмми Спайсер.

Она отметила, что Билалов въехал в США на временной основе 2 мая 2016 года, однако так и не покинул страну. В настоящее время он находится в центре временного содержания в Майами, ждет выдворения, передает «Интерфакс».

При этом Билалов из России бежал и утверждал, что его пытались отравить ртутью.

По данным Miami Herald, Билалов жил с женой и новорожденным сыном в пригороде Майами.

Ранее в США заявили, Билалов задержан за нарушение визового режима.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о задержании в Соединенных Штатах человека, которого в России обвиняют в крупных хищениях и злоупотреблениях.

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