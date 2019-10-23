Нобелевский лауреат по экономике предложил раздавать деньги

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи заявил, что для стимулирования инвестиций нужно поднять налоги для состоятельных граждан и «раздать деньги» остальным.

Банерджи заявил в интервью Bloomberg, что бизнес придумал миф о необходимости снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста, передает «Говорит Москва».

По мнению эксперта, уменьшение сборов «дает стимул только богачам, которые и так сидят на тонне наличных».

Потому экономист считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, увеличит инвестиции.

Напомним, Абхиджит Банерджи получил награду по экономике за поиск научно доказанных мер по борьбе с бедностью.