Moody's ухудшило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's обновило прогноз по банковскому сектору России, ухудшив его с позитивного до стабильного. Причиной является ослабление роста российской экономики.

«Прогноз Moody's по банковской системе России изменен на стабильный с позитивного, поскольку слабый экономический рост будет препятствовать улучшениям в течение следующих 12-18 месяцев», – передает сообщение рейтингового агентства РИА «Новости».

Moody's полагает, что у России есть экономические трудности, из-за которых ухудшен прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,6%. В 2020 году аналитики агентства ждут роста российской экономики на 1,5%, заявила вице-президент и старший кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова.

Она выразила мнение, что операционная среда для банков в России будет поддерживаться гибкой монетарной политикой, а также относительно стабильным валютным курсом и увеличением государственных расходов.

Аналитики считают, что доля проблемных банков в России в следующие год год-полтора останется на уровне чуть меньше 10%, что является относительно слабым показателем для развивающихся рынков. В то же время ожидаются стабильные расходы по кредитам, так как проблемные ссуды на хорошем уровне покрыты резервами. Уровни фондирования и ликвидности останутся сильными за счет достаточных депозитов. Показатели прибыльности в секторе останутся стабильными.

В августе Moody’s снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,6% до 1,2%.