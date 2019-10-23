Подавший сигнал бедствия российский ледокол остается у берегов Норвегии

Подававший сигнал бедствия российский ледокол «Тор» все еще остается у берегов Норвегии, следует из данных онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic.

В пресс-службе «Росморпорта» рассказали во вторник, что «Тор», который был обесточен у берегов Норвегии и обращался в норвежский спасцентр за предоставлением буксира, продолжит движение в арктический порт Сабетта в ЯНАО вечером, передает РИА «Новости».

По данным Marinetraffic, российский ледокол находится в водах Норвегии, возле порта Олесунн. Скорость судна составляет 0,2 узла.

Ранее сообщалось, что российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у западного побережья Норвегии. Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и идет на Ямал.

Напомним, ранее во вторник в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что «Тор» подал сигнал бедствия случайно, судно не испытывает проблем и продолжает следование по маршруту.