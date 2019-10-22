Стала известна причина подачи сигнала бедствия российским ледоколом у берегов Норвегии

Российский ледокол «Тор» подал сигнал бедствия случайно, судно не испытывает проблем и продолжает следование по маршруту, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Ложная тревога. ... Все нормально, он дальше следует по маршруту. Ледокол «Тор» не испытывает проблем. Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Норвежские спасатели также сообщили, что ледоколу не угрожает опасность. «Сейчас опасности для ледокола нет. Два двигателя из четырех работают, поэтому экипаж способен управлять судном», – сказал представитель спасательных служб, передает ТАСС.

Согласно данным, судно носит название «Тор» и принадлежит ФГУП «Росморпорт». Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году ФГУП «Росморпорт» выкупило ледокол «Тор».

Ранее сообщалось, что российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у западного побережья Норвегии. Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и идет на Ямал.