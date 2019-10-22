Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у западного побережья Норвегии, сообщает Центральное управление службы спасения Норвегии.

«Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм», – говорится в сообщении ведомства, сообщает Reuters.

По данным спасателей, изначально судно потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. Между тем буксиры все равно находятся в пути к месту происшествия, также к ледоколу вылетел вертолет.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщил, что сигнал бедствия подал принадлежащий Росморпорту ледокол «Тор».