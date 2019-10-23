Белый дом прокомментировал сообщения о требовании Трампом услуги от Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не требовал от украинского лидера Владимира Зеленского «услугу за услугу» и не сделал «ничего плохого».

«Президент Трамп не сделал ничего плохого – это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакой «услуги за услугу», – заявила Гришэм, повторив позицию Трампа, много раз озвученную им ранее.

По ее словам, такая «чушь» продолжается каждый день и на нее тратится все больше «средств и времени налогоплательщиков», передает РИА «Новости».

Во вторник и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор заявил, что глава американского государства Дональд Трамп в качестве условия встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским требовал расследование против Хантера Байдена. Кроме того, по словам дипломата, от этого зависело предоставление военной помощи Украине.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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