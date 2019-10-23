Появился новый способ кражи денег с банковских карт

Кибермошенники начали использовать новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков.

Сачков рассказал в кулуарах форума «Открытые инновации», что ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать 6-10 млн рублей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше 1 тыс. попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы.

Ранее сообщалось о резком увеличении количества звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.