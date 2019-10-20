Банки собрались обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительством России подготовлен законопроект, согласно которому банки обяжут проверять телефонные номера клиентов. Во втором чтении инициативу в ноябре.

Это должно избавить россиян от звонков коллекторов, а также не позволит украсть деньги с помощью некоторых средств социальной инженерии. Имеется в виду мошенничество, по которому злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные, передает RT.

Изначально расходы должны были взять на себя операторы связи, однако теперь решено оплатить создание системы идентификации абонентов по номеру телефона за счет банков.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла участвовать в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», – сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В конце сентября сообщалось о резком увеличении количества звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.