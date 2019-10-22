США выразили надежду на переход временного перемирия в Сирии в постоянное

Вашингтон ожидает, что временное перемирие, достигнутое с Турцией в Сирии, перерастет в постоянное, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Мы ожидаем, что временное перемирие перерастет в постоянное к концу дня», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что США пытаются избежать «заполнения вакуума» Россией, появившегося после ухода военных из Сирии.

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, за время которого курды должны отойти на 30 километров к югу. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о «полной паузе» в турецкой операции в Сирии.

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