Длительность переговоров Путина и Эрдогана превысила пять часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже пять часов.

Встреча началась в 13.27 по московскому времени. Главной темой переговоров, как заявлялось ранее, должна стать ситуация в Сирии, передает РИА «Новости».

Сначала переговоры прошли в составе делегаций, после чего Путин и Эрдоган начали встречу тет-а-тет.

Путин перед личной всстречей с Эрдоганом назвал ситуацию в Сирии сложной, отметив важность консультаций с турецким лидером.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал не ждать прорывов от встречи лидеров двух стран.