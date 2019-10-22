Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пошутил, что он дебил и не скрывает этого факта.

Так он отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал Милованова дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране, передает «112 Украина».

«Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты», – сказал Милованов во время брифинга.

По словам политика, он не обижается на олигарха, а скандал с песней «Квартала 95» о пожаре в доме экс-главы национального банка Украины Валерией Гонтаревой считает исчерпанным.

Ранее студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Милованов заявил, что номер «Квартала 95» отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине.

После этого Коломойский назвал министра «дебилом» и призвал министра уйти в отставку, так как подобное заявление говорит об уровне его квалификации.