Стало известно о рекордном спаде спроса на бензин в России

Спрос на бензин в России в 2019 году упал на 1% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за последние несколько лет, сообщили СМИ.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные представителей исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков», спад интереса к топливу связан с падением реальных доходов россиян за первое полугодие.

По мнению экспертов, автомобиль стал довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техническое обслуживание и содержание машины затратны.

Автолюбители переходят на более дешевый газ, а также пересаживаются на такси и общественный транспорт.

При этом в Минэнерго изданию пояснили, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году не отмечено.

Напомним, в феврале сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива в результате образовавшегося профицита мощностей по выпуску бензину.