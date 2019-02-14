Предсказан переизбыток бензина на российском рынке

Российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива в результате образовавшегося профицита мощностей по выпуску бензину, пишут СМИ.

После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском НПЗ мощности по производству бензина возросли на около 2 млн тонн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Argus Consulting.

Кроме того, рост производства связывают с обновлением старых заводов и строительством новых. До 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн тонн.

Из-за недостаточного роста внутреннего спроса на бензин и ужесточения конкуренции на экспортных рынках, производителям придется искать более эффективные каналы сбыта, заключают эксперты.

На прошлой неделе был составлен рейтинг российских регионов по доступности бензина. Лидером списка оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а последнюю строчку рейтинга занял Дагестан.

Отметим, что несмотря на то что в абсолютных значениях бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе, наша страна оказалась только на 20-й строчке списка по объему топлива, который граждане могут приобрести на среднюю зарплату.