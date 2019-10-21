Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета «Хиндустан таймс» со ссылкой на источники в правительственных кругах, DRDO приступила к созданию ракет со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время заработает аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

«Система гиперзвукового оружия – одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», – передает ТАСС слова источника издания.

Напомним, ранее CNBC сообщал, что несмотря на заявления американских чиновников о том, что США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений России и Китаю, это не совсем так – Вашингтон просто идет по другому, более сложному пути.

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