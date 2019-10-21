Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 59,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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