Власти Гонконга осудили участников массовых беспорядков за поджоги зданий

Власти Гонконга решительно осуждают очередные массовые беспорядки, участники которых совершали поджоги и акты вандализма, говорится в заявлении местного правительства.

Правительство Специального административного района Гонконг «решительно осуждает действия мятежников, которые являются противозаконными, крайне безответственными и серьезно подрывают общественный порядок», передает ТАСС.

Представитель властей сообщил, что полиции удалось перехватить машину, в которой было изъято большое количество коктейлей Молотова, обнаружить и обезвредить предполагаемые взрывные устройства.

«Несмотря на возражение полиции, представители общественности приняли участие в шествии в районе Чим Ша Цуй. Радикалы в масках снова использовали эту возможность для того, чтобы блокировать дороги и устроить дебош в различных кварталах Коулуна (материковая часть Гонконга), выбрав своей мишенью полицейские участки, правительственные объекты, станции метро, некоторые банки и магазины. Они устраивали поджоги зданий, кидая в них бутылки с зажигательной смесью», – отмечается в заявлении.

В воскресенье полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, резиновые пули и спецмашины с водяными пушками для разгона групп антикитайски настроенных радикальных демонстрантов, которые устраивали поджоги и погромы магазинов и банков, имеющих отношение к КНР.

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