Собчак назвала Соловьева самым талантливым проводником госвзглядов

Телеведущая Ксения Собчак в день рождения Владимира Соловьева отметила, что он является «самым талантливым проводником госвзглядов» и умелым полемистом.

«А сегодня, кстати, у Владимира Соловьева др (день рождения – прим. ВЗГЛЯД). И, знаете, я за объективность. Мне не близки взгляды Владимира Соловьева, я не смотрю политические программы на нашем ТВ, но тезис [блогера Алексея] Навального о том , что «при другой власти Соловьев бы работал на плохеньком радио-диджеем» – абсолютное вранье», – написала она в своем Telegram-канале.

«Соловьев, на мой взгляд, самый талантливый проводник госвзглядов сегодня. И отрицать, что он талантливый полемист, – это глупо. Посмотрите на Толстого, Шеинина, Киселева, Скабееву и прочих. Сразу виден другой масштаб – Доренковский...» – заключила Собчак.

Ранее Собчак вступилась за Соловьева перед журналистом Олегом Кашиным.

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