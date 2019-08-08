Собчак вступилась за Соловьева перед Кашиным

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление журналиста Олега Кашина, назвавшего несколько причин ненависти в его адрес со стороны Владимира Соловьева.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак прокомментировала сообщение паблика «Постправда», в котором приводилась выдержка из стрима с участием Кашина:

« – Олег, за что вас ненавидит Соловьев?

– За то, что я талантливее, умнее, моложе и русский!»

«Олег, а ты реально считаешь, что еврей может ненавидеть русского за то, что он русский? Я слышала только про обратные примеры», – отметила Собчак.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев ранее неоднократно выступал с критикой в адрес Кашина, заявляя, что тот «выделяется вопиющей бездарностью и всепоглощающей глупостью».

Ранее Собчак язвительно прокомментировала снимок ведущей радиостанции «Вести ФМ» Анны Шафран, которая опубликовала совместное фото с коллегой Владимиром Соловьевым. Журналисты были одеты в костюмы, стилизованные под старину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД