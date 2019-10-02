Полицейские пострадали при задержании борца джиу-джитсу в Москве

Двое полицейских получили травмы при задержании в центре Москвы 24-летнего мужчины, который подозревается в подделке документов.

«1 октября при проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками ОЭБиПК УВД ЦАО г. Москвы на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанес двоим сотрудникам травмы», – сказано в сообщении столичного главка полиции, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что пострадавшие подполковник и капитан полиции обратились за медпомощью, после чего вернулись к службе.

По данным информированного источника агентства, полицейские пострадали при задержании профессионального борца джиу-джитсу.

Ранее сообщалось, что покусавший полицейского житель Ульяновска получил реальный срок.