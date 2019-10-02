Эксперт: На Востоке Европы зреет конфликт против западного либерализма

Настроения жителей восточных земель Германии в целом все меньше совпадают с настроениями более либерального Запада, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Как следует из соцопроса, подавляющее большинство жителей Восточной Германии уверены, что с личной безопасностью во времена ГДР было лучше, чем сегодня.

Германский политолог Александр Рар считает, что Восток Европы в целом идет по другому пути и начинает конфликтовать с либеральным Западом. По его словам, похожие настроения усиливаются в Венгрии и Польше.

«Либеральный Запад – это продукт усилий американцев после 1945 года. Идея постоянно продвигающегося вперед либерализма сегодня доведена, с точки зрения многих, до абсурда. Гендерная политика, феминизм, права всех и вся, какие-то девочки, эта Грета и другие... Восток Европы этого не понимает. Он при этом не может высказывать свою критику публично и начинает чувствовать отчуждение и большой дискомфорт», – сказал Рар.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, жители восточных территорий Германии недовольны своей ролью в немецком обществе, полагая, что демократия в республике не работает должным образом. Это следует из исследования, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ. Порядка 70% населения земель, которые до 1990 года относились к ГДР, считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются. 80% указали, что на западе ФРГ не оценивают по достоинству усилия восточных немцев. Также 70% заявили, что до падения Берлинской стены они были в большей безопасности, чем в данный момент. 58% жителей бывшей ГДР полагают, что они защищены от «государственного произвола» не лучше, чем во времена социалистического правительства.

52% опрошенных недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия»; так, 41% считает, что свобода слова как минимум на таком же уровне, что и во времена ГДР.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт отмечает, что уровень безопасности и свободы слова – два самых актуальных вопроса в стране.

«Открытие границ и приезд сюда людей с другими традициями и обычаями, а также неспособность государства справляться с этими явлениями, привели к серьезным проблемам безопасности. Едва ли не каждый человек ощущает, что он потерял некую свободу передвижения вечером, ночью, потерял свободу отпускать детей на улицу», – сказал Хердт газете ВЗГЛЯД.

При этом, посетовал он, в Германии публично выражать свое возмущение по этому поводу запрещено. «Это делается с помощью законодательной власти, с помощью медиа. Простого обывателя это еще не коснулось напрямую. Но как только кто-то пытается выразить свое несогласие открыто, попадает в эту машину промывки мозгов», – считает политик.