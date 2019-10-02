В СК решили усилить безопасность сотрудников после убийства полковника

Безопасность сотрудников СК, ведущих прием граждан, собираются усилить после убийства полковника Владислава Капустина в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В связи с гибелью сотрудника СК России при исполнении служебного долга Александр Бастрыкин назначил служебную проверку. Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений», – пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в связи с убийством Капустина подозреваемому в убийстве Сергею Григорьеву предъявлено обвинение по статье, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

В среду подозреваемому в убийстве предъявили обвинение.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему нападавшему удалось нанести ранения полковнику СК.