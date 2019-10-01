Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

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1 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...

Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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              Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

              Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступления   1 октября 2019, 19:05
              Фото: Следственный комитет РФ/Youtube
              Текст: Михаил Мошкин,
              Оксана Борисова

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              Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом.

              Следственный комитет возбудил дело по факту гибели полковника СК у проходной того же Следственного комитета. Убийца полковника Владислава Капустина – а им, судя по сообщениям в прессе, был 39-летний житель Петербурга Сергей Григорьев – может быть осужден по «тяжелой» 317-й статье УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). «Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона», – сказала ТАСС представитель СК Светлана Петренко.

              Впрочем, она же уточнила, что нападавший, «по предварительной информации, состоит на учете в психоневрологическом диспансере». «В ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния», – сообщила Петренко.

              Следователи восстановили картину произошедшего у дверей одного из главных правоохранительных ведомств России. Нападавший ранил Капустина около часа дня, когда полковник «исполнял служебные обязанности по организации приема граждан на проходной главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве», – рассказала Петренко.

              Полковник был смертельно ранен самодельной заточкой. Нападавший ударил его сзади, задев аорту и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах. «На месте происшествия был обнаружен предмет, внешне схожий с ножом. Им оказалась самодельная заточка с рукояткой, обмотанной скотчем», – передает ТАСС слова источника. Согласно тому же сообщению, Капустин сам дошел до проходной, где сообщил о нападении, после чего потерял сознание. В НИИ им. Склифосовского Капустина доставили уже в критическом состоянии, он умер в реанимации. Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина, который пытается убежать от охраны СК. Убегавший сдается, только после того, как один из бойцов догоняет его и, по всей видимости, угрожает открыть огонь на поражение. 

              Версию личной мести Капустину следствие не рассматривает – во всяком случае, об этом не сообщается. Погибший не расследовал уголовных дел, он занимал должность старшего инспектора Управления Следственного комитета по рассмотрению жалоб и обращений граждан. По данным «МК», в частности, Капустин рассматривал жалобу «Русфонда», связанную с хищением денег, пожертвованных на лечение смертельно больной певицы Жанны Фриске.

              Каковы могут быть мотивы нападавшего, если можно говорить о мотивах предположительно психически больного. Телеграм-канала Baza опубликовал видео, на котором Григорьев при задержании рассказывает, как тщетно добивался возвращения жилья, жалуется на неких мирового судью и участкового «в Ленинграде». «Судья сказала, что я прав, а им все равно!», – говорит мужчина на видео. Кроме того, у убийцы предположительно при себе нашли записку, содержание которой пока неизвестно.

              В Сети приводятся ссылки на телеграм-канал, который, как утверждается, вел сам нападавший. Среди записей канала приводится подробная биография  Григорьева. Упоминается, что он учился в морском университете «и с отличием шел на красный диплом». Правда, большое количество орфографических ошибок заставляет в этом усомниться. Например, слово «баллоны» написано через два «о». Записи выглядят довольно странно. Например: «в 2004 г. лично пробился на Производственную Практику 4-месяца в Швецию на должность Кадет по перевозке леса Организованной Преступной Группировки Тамбов, приватизировавшей северо-западном округе:  весь флот, весь леспром, 80% заводов» (подлинная орфография сохранена). «Тамбовская группировка» упоминается несколько раз.

              По утверждению автора телеграм-канала, в 2007 году Григорьев принял гражданство Либерии, чтобы быть в команде корабля, ходившего под либерийским флагом, а в 2008 году «осуществлял трудовую деятельность в Экваториальной Гвинее» на газовозе. Дальнейшие записи имеют отношение к неким проблема с полицией Гатчинского района Ленинградской области, с прокуратурой Петроградского района Петербурга, но больше похожи на записки сумасшедшего: «Недопустима для НачальникаПолицииГатчины  вербовка Угнетённых из списанных внаменклатуру ДелУгнетённых» (орфография сохранена). Телеграм-канал Mash, со слов соседки предполагаемого убийцы передает, что он ранее угрожал соседям, а однажды Григорьева увозили из коммунальной квартиры на скорой.

              Истинные мотивы нападавшего еще предстоит выяснять следователям, а его вменяемость – психиатрам, но уже сейчас возникает вопрос: как человек с 30-сантиметровым ножом смог спокойно подойти к проходной Следственного комитета. Судя по первым данным, нападение произошло не внутри здания, а снаружи – у входа. Правда, внутрь СК убийца с ножом вряд ли смог зайти – его бы вычислили уже на «рамке». Но генерал МВД в отставке Владимир Ворожцов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что косвенная вина охраны здания все равно есть:

              «Вокруг здания существует периметр, который тоже находится под охраной. Налицо нарушение достаточно четких и ясных инструкций, многим из которых уже два десятка лет».

              По мнению Ворожцова, полковник Капустин допустил ошибку, если он решил выслушать граждан на улице перед проходной. «Выполнение служебных обязанностей должно осуществляться на охраняемой территории, если это не выполнение обязанностей патрульно-постовой службы, – подчеркнул собеседник. – Прием граждан должен осуществляться на территории, отведенной для приема граждан».

              Хотя, добавил Ворожцов, на практике зачастую сотрудники выходят за территорию, например, чтобы принять корреспонденцию. Но такая беспечность оказывается опасной, подчеркнул бывший сотрудник МВД. «Достаточно большое количество людей с психическими отклонениями среди заявителей», – констатировал Ворожцов.

              «Еще со времен буденновской трагедии и последующих на коллегиях МВД обсуждались меры по обеспечению безопасности в зданиях объектов с точки зрения борьбы с терроризмом. На их основании были изданы приказы, достаточно четкие инструкции, в частности по обеспечению безопасности КПП и проходных», – подчеркнул собеседник.

              Напомним, что в ходе нашумевшего теракта в Буденновске 14 июня 1995 года банда Шамиля Басаева сперва напала на здание РОВД, а уже позднее переместилась к городской больнице, пациентов которой она и захватила в заложники. При этом бой за РОВД, по словам свидетелей, оказался скоротечным – около 15 минут. Боевики воспользовались фактором внезапности.

              Иного мнения придерживается президент международной Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Нет никаких претензий к тем, кто обеспечивает безопасность в здании СК, полагает он.

              «Это не их зона ответственности. Они контролируют территорию только от проходной, – пояснил Гончаров. – Все, что до этого, – территория, на которой могут находиться любые граждане или иностранцы. Тот преступник, который напал на сотрудника Следственного комитета, прекрасно понимал, что он может это сделать только до того, как сотрудник зашел в безопасную зону».

              Но в любом случае, из нападения на полковника Капустина у стен силового ведомства необходимо сделать четкие выводы, подчеркивает собеседник. «Вопрос совершенно простой: если нападение было совершено у проходной, то люди, которые занимаются системой безопасности, эту территорию не контролировали», – отметил Гончаров.  Как вариант, на прилегающую территорию можно «выставлять оперативных работников в гражданской одежде, которые могли бы предотвращать подобные инциденты».

              Кроме того, добавил Гончаров, было бы логично, что перед зданием должны находиться камеры видеонаблюдения, и если оператор, ответственный за наблюдение, видит что-то подозрительное, то он обязан сообщить об этом факте. 


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