Эксперт рассказал о необходимых выводах из убийства полковника СК в Москве

«Надо выставлять оперативных работников в гражданской одежде, которые могли бы предотвращать подобные инциденты», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров, комментируя убийство полковника СК у проходной Следственного комитета.

«Вопрос совершенно простой и четкий. Если нападение было совершено у проходной, то люди, которые занимаются системой безопасности, эту территорию не контролировали», – констатировал президент международной Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Но, пояснил эксперт, нет никаких претензий к тем, кто обеспечивает безопасность в здании СК. «Это не их зона ответственности. Они контролируют территорию только от проходной, все, что до этого, – территория, на которой могут находиться любые граждане или иностранцы. Тот преступник, который напал на сотрудника Следственного комитета, прекрасно понимал, что он может это сделать только до того, как сотрудник зашел в безопасную зону», – отметил Гончаров.

По крайней мере, перед зданием должны находиться камеры видеонаблюдения, и если оператор, ответственный за наблюдение, увидит что-то подозрительное, он обязан сообщить об этом факте, добавил Гончаров.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

По данным РЕН ТВ, нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Он ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан. Как сообщает телеграм-канал Baza, у убийцы при себе нашли записку, в которой он подробно рассказал о причинах своего поступка. По некоторым данным, он бесплодно добивался возвращения себе жилья.