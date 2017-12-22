Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие?

Следственный комитет начал проверку по факту стрельбы, которую военные открыли по напавшим на них с камнями местным жителям. В ночь на понедельник на станции Петровский Завод (Забайкальский край, 5784-й километр Транссиба) подвергся нападению эшелон, который перевозил военнослужащих на учения «Восток-2018». Около десятка человек приблизились к эшелону и стали кидать камни в часовых. Караул сделал несколько выстрелов в воздух. Когда это не возымело действия, часовой открыл огонь на поражение.

Смертельное ранение получил местный житель по имени Антон Жданов. В администрации ближайшего города Петровска-Забайкальского сообщили: погибший – местный криминальный авторитет, «смотрящий» по кличке Жданчик. Видимо, нападавшие были пьяны. Поводом для нападения называют конфликт, который вспыхнул в местном кафе, где Жданчик отмечал свой 29-й день рождения. Туда же зашли за продуктами двое контрактников, после чего завязался спор.

То, что инцидент произошел именно в Забайкальском крае, пожалуй, неудивительно. Если в среднем по стране по итогам прошлого года уровень зарегистрированных преступлений составил около 1400 на 100 тысяч населения, то в этом регионе – более двух тысяч. Это второе место по России после соседней Тувы. Уровень подростковой преступности в Забайкалье остается самым высоким по России; именно из этого региона шли первые сообщения о «заразившей» впоследствии всю страну молодежной криминальной субкультуре АУЕ. Нельзя сказать, что борьба с криминалом не ведется – два года назад региональной сенсацией стал процесс над ОПГ «Егоровские», в прошлом году в Чите судили «ключевских». Однако ситуация «на местах», по мнению региональных журналистов, продолжает напоминать о лихих 90-х. В федеральную прессу в том числе попадала и информация об обстрелах поездов – в частности, в 2016 году стреляли по вагону пассажирского поезда «Владивосток – Москва», нередки случаи краж на железных дорогах. Так что контекст истории с нападением на эшелон понятен.

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Инцидент дает повод поговорить о другом – о том, как в принципе устроена в современной Российской армии система караульной службы, и о том, как она работает. С одной стороны, есть Устав гарнизонной и караульной служб , где четко прописано: всех, кто просто приближается к посту или к запретной границе (кроме строго определенных лиц), нужно останавливать окриком «Стой, назад!», а при невыполнении – «Стой, стрелять буду!». Если нарушитель после последнего продолжает движение, часовой производит предупредительный выстрел вверх.

При невыполнении нарушителем и этого требования и попытке его проникнуть на пост (пересечь запретную границу) или обращении в бегство после такой попытки часовой применяет по нему оружие. А в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект часовой сразу обязан применять оружие без предупреждения.

С другой стороны, как отмечает источник газеты ВЗГЛЯД, на практике Устав часто не соблюдался, особенно в последние два–три десятилетия. И на охраняемую территорию воинских частей, в общем, мог пройти кто угодно, особенно если этот «кто-то» был в офицерской форме. Из того, что часовой из охраны эшелона в нештатной ситуации действовал строго по Уставу, можно сделать утешительный вывод, что дисциплина в Вооруженных силах растет.

«В данном случае часовой поступил абсолютно правильно: сделал предупредительный выстрел, нападавшие не остановились, он применил оружие,

как полагается», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД полковник запаса, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По его мнению, часовой заслуживает похвалы: «С точки зрения законодательства он действовал адекватно, собранно и по закону, и за это, думаю, будет поощрен».

Но здесь нужно сделать важное уточнение. В подобных случаях специальная комиссия проверяет, сделал ли караульный предупредительный выстрел в воздух. Это определяется просто – из тела пострадавшего извлекают пулю и изучают ее. Если пуля не содержит следов сажи, значит, она была первой и поэтому осталась чистой (после первого выстрела в стволе появляются продукты сгорания пороха). В таких случаях часовой тоже несет ответственность.

В связи с инцидентом на станции Петровский Завод возникает и другой вопрос – об эффективности организации самой караульной службы. «К сожалению, она с советских времен организована как система, пригодная только для безопасного мирного времени», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал, близкий к Генштабу ВС РФ.

Понятно, что охрана эшелона, движущегося из пункта А в пункт Б, находится в особых условиях, отличающихся от нахождения на стационарном посту.

Но легко вспомнить и случаи криминальных нападений на часовых вокруг воинских частей, складов и других подобных охраняемых объектов. Расследование этих преступлений показало, что часового в реальности убить очень легко. Одной из самых громких подобных историй стало так называемое дело Спильняка. В начале 2000-х годов банда, состоявшая из бывших бойцов спецподразделения морской разведки («морских котиков»), убивала часовых, охранявших объекты Балтийского флота. Целью преступлений было овладение оружием и боеприпасами.

«Очень много таких случаев было во время первой и второй чеченских кампаний – когда наши военнослужащие охраняли военные городки, и гражданские штурмовали их в надежде захватить оружие. Часовые применяли оружие по прямому назначению», – вспомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Случай из собственной практики привел и Франц Клинцевич – когда он был курсантом Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, ему пришлось отражать нападение. «Мы сопровождали военный груз, – рассказал Клинцевич. – Некие неадекватные люди пытались поживиться армейским имуществом. Все это закончилось дракой и сдачей нападавших в милицию».

По мнению источника, близкого к Генштабу, проблема во многих из перечисленных случаев – в самой организации системы охраны, состоящей из расположенных по периметру объекта вышек, на которых находятся часовые. Это до сих пор самый массовый способ охраны военных объектов в Вооруженных силах – и он чреват разного рода инцидентами. Кроме того, зачастую военные объекты охраняют сотрудники ВОХР (ведомственной охраны Минобороны), а это порою плохо подготовленные пенсионеры, не представляющие собой реальной военной силы.

«Часовой находится в деревянной вышке, один, – рассказал генерал. – Как правило, вплотную к вышке или к охраняемой зоне примыкает лесной массив, где легко спрятаться. А при попытке вырубить лес военные вступают в конфликт с природоохранным законодательством.

Часовые в этих вышках торчат как кукушки на убой.

Сами вышки – деревянные, легко простреливаемые любым стрелковым оружием. К часовому легко подползти и незаметно либо зарезать, либо застрелить его. Любой специалист знает, что часовой меняется каждые два часа – то есть после развода караула злоумышленнику известно точное время, в течение которого с часовым можно расправиться безнаказанно. Не следует забывать и о современных технологиях – атаку на часового на вышке сегодня можно организовать и с помощью небольшого беспилотника».

Организовывать систему охраны стационарных объектов Минобороны следует совершенно иначе, считает генерал. Прежде всего, часовой не должен быть виден снаружи – случайный прохожий или злоумышленник должны видеть лишь предупреждающие знаки типа «запретная зона», «объект под вооруженной охраной», «Минобороны РФ» и т. д. Объект должен быть обнесен забором с колючей проволокой (сейчас зачастую границу объекта обозначает лишь колючая проволока, протянутая между столбов). За обстановкой должны следить видеокамеры, датчики движения и другие технические средства охраны. Сам часовой должен сидеть в бункере и следить за экранами видеокамер. В случае же попыток несанкционированного проникновения он должен просто вызвать дежурное подразделение.

Военный эксперт Алексей Леонков подчеркивает, что положение дел с охраной объектов уже меняется в лучшую сторону.

«Когда охраняется объект, то не просто часовой стоит на вышке, а вокруг объекта создается полоса препятствий – с колючей проволокой, иногда пропускают напряжение, есть контрольно-следовая полоса. Иногда существует не одно, а двойное ограждение, между которыми ходят часовые, проверяют периметр», – перечислил собеседник. «У часового на посту есть все средства коммуникации, связывающие его с караульным помещением», – отметил эксперт.

Объекты охраняются не так, как раньше, по старинке, добавил Леонков. «Есть современные средства наблюдения, в том числе в инфракрасном диапазоне, – отметил он. – Кроме того, на службу заступают боевые роботы, например «Нерехта». В одну из его функций входит контрольно-постовая служба».