Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Новость о том, как локальный мелкий бандит по прозвищу Жданчик на затерянной между Улан-Удэ и Читой станции в пьяном виде поскандалил в привокзальном кабаке с военными (тоже, думаю, нетрезвыми, с чего бы им там трезвыми быть), а потом прыгнул на военный эшелон и получил закономерную пулю от патруля в свой 29-й день рождения – это ведь новость не про премию Дарвина и не про ад русской жизни.

Это новость про пенсионную реформу, пардон, пенсионное решение. Потому что коллективный Жданчик (а жданчиков этих много совершенно в разных ключах выступающих – сегодня прочитал со ссылкой на «Магаданскую правду», что отдельные выдающиеся магаданцы, послушав своего губернатора («У вас чувство страха отсутствует напрочь. Мухоморы, что ли, пьете? Викинги?»), начали жрать мухоморы, дабы обрести очень одобряемое в регионе личное мужество и уподобиться викингам) помогает отдельным российским политикам выступать с манипуляцией в духе «Будете работать до смерти», тряся в своих наманикюренных пальчиках бумаги с ничего не объясняющей цифрой средней продолжительности жизни.

Известно, что статистически с точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно.

Сюда же – сниженные показатели продолжительности в Дальневосточных, например, территориях. Викингов там много, как и везде, зато из-за оттока населения пожилой состоявшийся человек из среднего класса и выше имеет больше шансов умереть где-нибудь в Краснодаре, Воронеже или, чем черт не шутит, в Оклахоме, как успешный (в отличие от бедолаги Жданчика) уроженец примерно этих часовых поясов Евтушенко.

Пенсионную реформу можно и нужно обсуждать, защищать при этом обсуждении и свои личные интересы, и интересы групповые (например, женщины должны, по моему глубокому убеждению, бороться за равенство пенсий с мужчинами, а значит, и равенство доступа к стажу, и равенство пенсионного возраста), но есть один бесспорный критерий, когда обсуждение становится бессмысленной манипуляцией. Это когда в ход идут аргументы про «среднюю продолжительность жизни» с выходом на «мы умрем на работе».

А политикам, которые оперируют этими аргументами, неплохо бы обратить внимание на меры, которые помогли бы снизить смертность у «викингов». Пенитенциарная реформа, политика нулевой толерантности для уличной и мелкой преступности, качество продуктов, борьба с контрафактным алкоголем, борьба с наркотиками, пропаганда общей культуры.

Мер и направлений, как сделать так, чтобы и до 40 лет Россия статистически повторяла среднюю восточноевропейскую страну – масса. Хотя это, конечно, сложно, нехайпоемко, и как потом говорить, что антинародная власть заставляет всех работать до смерти.

Источник: Блог Глеба Кузнецова