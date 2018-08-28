Появились подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье

В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовало около 10 человек, один из них был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГСУ СК по региону, отметив, что нападавшие забрасывали состав камнями.

«Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями», – говорится в сообщении на сайте главного военного следственного управления СК России.

Отмечается, что военнослужащие голосом и предупредительными выстрелами сообщили нападавшим о возможном открытии огня в случае их дальнейшего продвижения к эшелону. Однако они продолжили свои противоправные действия.

«В результате применения оружия один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявили в управлении.

Во вторник стало известно, что часовой застрелил напавшего на воинский эшелон в Забайкалье. Погибшим назывался Антон Жданов 1989 года рождения. Воинский эшелон шел на учения «Восток-2018».