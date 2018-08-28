Стало известно, куда двигался подвергшийся нападению в Забайкалье эшелон

Воинский эшелон, на который неизвестные напали в Забайкальском крае, шел на учения «Восток-2018», сообщил источник в силовых структурах.

«Эшелон направлялся для подготовки к учениям «Восток-2018», которые пройдут на территории Забайкальского края», – сообщил источник РИА «Новости».

Тем временем в администрации города Петровск-Забайкальский, на территории которого находится станция, сообщили, что погибший при нападении на эшелон Антон Жданов (по прозвищу Жданчик), был связан с криминалом.

«Погибший Антон Жданов 1989 года рождения. По моей информации, он не был судим, но тесно связан с криминальным миром. В тот вечер он с друзьями отмечал день рождения в кафе недалеко от вокзала, у компании произошел конфликт с военными, когда те зашли в магазин за продуктами. После этого местные попытались прорваться к воинскому эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», – передает ТАСС слова источника.

В результате инцидента Жданов погиб, еще один человек получил ранение.

Напомним, ранее во вторник часовой застрелил напавшего на воинский эшелон в Забайкалье.