Напавшему на полковника СК предъявили обвинение

Подозреваемому в нападении на полковника СК Владислава Капустина в Москве петербуржцу Сергею Григорьеву предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе суда.

«Григорьев обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ», – пояснили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Следствие обратилось с ходатайством о мере пресечения в виде ареста для Григорьева, в скором времени суд рассмотрит документ.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему нападавшему удалось нанести ранения полковнику СК.