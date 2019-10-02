Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями парламентских фракций отказался объяснить свою позицию касаемо «формулы Штайнмайера» с трибуны Рады.

По словам источника «Украинской правды», глава государства был очень нервный, однако убеждал нардепов, что «все будет хорошо, все разрулит и парламент может расслабиться».

«Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий», – рассказал собеседник.

При этом от предложения повторить свои слова с трибуны Верховной Рады президент отказался, заявив, что это уже лишнее, так как он публично объяснил все во время брифинга 1 октября.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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