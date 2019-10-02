Вступил в силу упрощающий получение гражданства России закон

Закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства России в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября.

Воспользоваться этим способом получения гражданства теперь смогут иностранцы, работающие в России один год по специальностям, включенным в перечень Министерства труда, передает РИА «Новости».

В данный список входят 74 профессии – в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

Напомним, в конце июня 2019 года Госдума приняла законопроект, по которому предлагается сократить с трех лет до года срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, проживающие в России и желающие получить российское гражданство в упрощенном порядке (без соблюдения условий о сроке проживания) как квалифицированные специалисты, должны осуществлять трудовую деятельность по профессии, включенной в перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов.

3 июля 2019 года президент Владимир Путин подписал этот закон.

Ранее стало известно, что иностранцам в России собрались разрешить второе гражданство.