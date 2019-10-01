Иностранцам в России собрались разрешить второе гражданство

В России возможно изменение миграционной политики – иностранцам при получении российского гражданства могут разрешить сохранение прежнего паспорта, следует из прогноза социально-экономического развития, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета.

Поправки Минэкономразвития уже одобрило правительство. Изменения могут коснуться квалифицированных иностранных специалистов и членов их семей, передает «Интерфакс».

Предполагается, что это позволит привлекать специалистов из-за рубежа и увеличить к 2024 году до 425 тыс. численность получающих высшее образование в России иностранцев.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно объясняла разницу между «вторым» и «двойным» гражданством и о том, можно ли в России иметь два паспорта.