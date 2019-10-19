Захарова рассказала, чем мечтала заниматься до работы в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что после учебы на факультете международной журналистики МГИМО планировала заниматься Азией, но попала в Министерство иностранных дел, о чем не жалеет.

«У меня красный диплом. В нем написано: журналист-международник со знанием иностранного языка. А первый язык у меня был китайский. Я вообще планировала им заниматься, но как бы не очень сложилось», – приводит ее слова РИА «Новости».

Об этом Захарова рассказала участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

По словам Захаровой, в МИД ей сказали, что ей место в пресс-службе.

«Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией. (…) Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею», – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне Захарова рассказала, на какие вопросы сложнее всего отвечать.