Захарова сказала, на какие вопросы сложно отвечать

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, на какие вопросы сложнее всего отвечать.

«Часто спрашивают: на какие вопросы сложно отвечать? Конечно, на глупые. Что такое глупые вопросы? Например, те, которые задающий не может озвучить без бумажки или экрана планшета, и читая путается. Которые похожи на монологи или прокламации – не столько ответ интересует, сколько важно себя показать», – написала она в Instagram.

«Непросто отвечать на вопросы, основанные на фактологических неточностях или ошибках. А еще на те, на которые ты только что ответил», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В ходе брифинга в начале октября Захарова заговорила на китайском языке.