Захарова заговорила на китайском языке

Официальный представитель МИДа Мария Захарова поздравила КНР с 70-ой годовщиной на китайском языке.

«Получила большое количество просьб от наших китайских друзей, от китайских журналистов, я так поняла они трнслировали, в том числе, заинтересованность китайской аудитории, чтобы эти поздравления прозвучали на китайском языке. Не могу себе отказать в удовольствии удовлетворить эту просьбу», – сказала Захарова. Фрагмент выступления опубликован на странице Захаровой в Facebook.

1 октября исполнилось 70 лет со дня образования Китайской народной республики.