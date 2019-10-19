Медведев обещал военный ответ на желание НАТО «понатыкать базы» рядом с Россией

Желание США доминировать во всем мире приносит вред, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В преддверии визита в Белград Медведев дал интервью сербской газете «Вечерние новости».

В нем премьер заявил, что Вашингтону «нравится только то, что придумывают» сами американцы ради своего благосостояния, передает РИА «Новости».

«Они всячески это продвигают, это не секрет, это основной курс Соединенных Штатов Америки», – заявил глава кабмина, пояснив, что «отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит».

Однако «на самом деле основной вред приносят как раз эти устремления» Вашингтона, подчеркнул Медведев. США пытаются «доминировать во всем мире», от такой политики американцев «устали и в самой Европе», сказал премьер. В качестве примеров он привел требования США к Европе покупать американские газ и оружие. Стремление США «доминировать» является «безудержным, абсолютно ничем не лимитированным», сказал он.

Медведев указал, что Россия «хочет дружить со всеми странами» вне зависимости от их принадлежности к военным блокам. Хотя Москва, конечно, учитывает, что «одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие страны ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики» США.

«Это печально», – сказал премьер.

Он заявил, что «у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности». Медведев подчеркнул, что Россия является «крупной» и «ядерной» страной, а «желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций». Москва на это «всегда отвечала и будет отвечать – и политически, и в военном смысле».

На ваш взгляд В США заявляют, что «не допустят возвращения России статуса сверхдержавы». А нужно ли России быть сверхдержавой? Да, нужно

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Медведев заявил, что «время однополярного мира прошло». По его словам, не так давно многие вопросы решалась в формате G8, откуда Россию «выставили».

«А сейчас активно начинают из разных стран снова манить», – отметил он, заявив, что «сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно».

Он указал, что и раньше на дискуссии G8 звали крупные страны, «стыдливо называя это форматом outreach или ещё как-то, но понимая, что нельзя это только на восемь стран делить».

Медведев заявил, что «центральную роль должны играть» ООН и Совбез организации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не приветствует попытки нагнетания у российских границ. По его словам, Россия будет спокойно реагировать на учения Североатлантического альянса. Однако масштабные российские учения «специально проводятся в глубине» страны подчеркнул президент.

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