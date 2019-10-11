Путин отреагировал на учения НАТО у границ России

Москва не приветствует попытки нагнетания у российских границ, но будет спокойно реагировать на учения Североатлантического альянса, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ, проходящем в Ашхабаде.

«Что касается учений НАТО – надо посмотреть, как нам на это реагировать. Мы недавно провели – правда, не вблизи границ НАТО, мы специально проводим это в глубине Российской Федерации, у нас там свыше 100 тыс. человек принимали участие, 128 тыс. человек принимали участие. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить», – передает официальный сайт Кремля слова Путина.

Президент России также отметил, что не приветствует попытки нагнетания у наших границ. «Мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить», – заявил российский лидер.

Путин в своем выступлении коснулся вопроса ДРСМД.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся (а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились), не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства. Но ответа нет, как это ни покажется странным, тишина. Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу. Может, мнение-то имеют, просто они его не формулируют. Все это вызывает наши обеспокоенности», – сказал президент России.

Путин заявил также, что Москва приветствует предложение Минска о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе

«Приветствуем выдвинутое белорусской стороной на 74-й Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе. Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации», – сказал президент России.

Напомним, ранее в пятницу Лукашенко на саммите стран Содружества в Ашхабаде заявил, что им с российским лидером Владимиром Путиным придется подумать, как обезопасить свои страны в период масштабных учений НАТО у белорусских границ.

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