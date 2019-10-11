Лукашенко призвал обезопасить Россию и Белоруссию на время учений НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите стран Содружества в Ашхабаде заявил, что им с российским лидером Владимиром Путиным придется подумать, как обезопасить свои страны в период масштабных учений НАТО у белорусских границ.

«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период», – передает РИА «Новости» слова президента Белоруссии.

Он обратил внимание, что в этих учениях предполагается порядка 30 тыс. участников, а это немало.

Кроме того, Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу о принятии декларации о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

«Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности», – сказал он.

Напомним, в августе начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Олег Белоконев заявил, что минобороны Белоруссии обеспокоенно наступательным характером учений НАТО с отработкой силового реагирования на кризисы на постсоветском пространстве.

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